Veja as imagens do primeiro acidente de 2025 na Fórmula 1

O Grande Prêmio da Austrália deu início à temporada de Fórmula 1. Logo na primeira sessão de treinos livres em Melbourne, aconteceu o primeiro acidente da temporada, envolvendo o piloto Oliver Bearman.

O jovem da equipe Haas perdeu o controle de seu carro a alta velocidade e acabou batendo contra uma barreira de proteção. Apesar do impacto, Bearman saiu ileso, mas não pôde participar da segunda sessão de treinos devido aos danos sofridos pelo carro.

Confira as imagens no vídeo abaixo.

A sizeable shunt for Ollie Bearman in FP1



He thankfully walked away from the incident unharmed