Você sabe quanto custa um carro de Fórmula 1?

A Fórmula 1 é o auge do automobilismo, com pilotos lendários como Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Max Verstappen dominando as pistas e conquistando corações há décadas. Com tecnologia de ponta e competição de alta velocidade, a F1 cativa milhões em todo o mundo.

Esta galeria explora 30 fatos fascinantes sobre a modalidade de corrida mais famosa, cobrindo provas históricas, recordes notáveis ​​e momentos icônicos de alguns dos maiores pilotos da história da F1. Seja você um fã de longa data ou um novato no esporte, essas curiosidades lhe darão uma compreensão mais profunda do que torna a Fórmula 1 o esporte mais rápido e emocionante do mundo.

