Gerard Piqué se emociona e defende legalidade de comissões milionárias

Gerard Piqué compareceu, no final da manhã desta sexta-feira, ao Tribunal de Majadahonda, onde prestou suas primeiras declarações no âmbito da investigação em que é acusado pela assinatura de um contrato que concedeu à Arábia Saudita a organização da Supertaça da Espanha.

De acordo com informações do portal Relevo, o ex-capitão do Barcelona defendeu a legalidade das comissões milionárias que recebeu enquanto presidente da Kosmos e representante da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), chegando a se emocionar durante seu depoimento.

"Não sabem o dano que isso me faz. Em outro país, eu teria direito a uma estátua", afirmou o ex-jogador da seleção espanhola, entre lágrimas, explicando os mais de dez milhões de euros que arrecadou durante todo o processo.

Piqué também garantiu que seu único objetivo foi sempre alcançar o melhor acordo para a entidade, sem jamais pensar em seu próprio benefício.

