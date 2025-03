Palmeiras anuncia contratação de Lucas Evangelista até 2026

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou a contratação do meio-campista Lucas Evangelista, que estava no Red Bull Bragantino, até o final de 2026.

O contrato pode ser renovado por mais 12 meses em caso de metas atingidas. Lucas Evangelista reforçará o Alviverde ao final do Campeonato Paulista.

"Quando surgiu o interesse do Palmeiras, deixei bem claro que se houvesse uma possibilidade de vir para cá gostaria de amadurecer essa ideia. O pessoal me entendeu, respeitou a minha opinião e começou a ganhar forma. Fiquei surpreso, nem nos meus melhores sonhos imaginava que teria essa proposta, que jogaria aqui. Um clube muito vencedor, com uma constância há muito tempo. Com toda a humildade, confio no meu potencial, o trabalho vence tudo. Quando aconteceu, chorei de alegria. Foi se desenhando e, graças a Deus, deu certo", disse o jogador.

Acerto teve uma dose de tensão, já que a operação foi suspensa temporariamente após uma alteração nos testes clínicos. Evangelista, porém, realizou novos exames e foi aprovado.

O Palmeiras desembolsou 4 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões) por Lucas Evangelista. A informação é de André Hernan, colunista do UOL.

O meio-campista disputou 12 partidas pelo Red Bull Bragantino neste Paulistão, com três gols. O jogador superou os 200 jogos em seus quase cinco anos pelo time de Bragança Paulista

Lucas Evangelista é o sétimo reforço do Palmeiras para a temporada 2025. O time também contratou os zagueiros Bruno Fuchs (Atlético-MG) e Micael (Houston Dynamo-EUA), o meio-campista Emiliano Martínez (Midtjylland-DIN) e os atacantes Paulinho (Atlético-MG), Facundo Torres (Orlando City-EUA) e Vitor Roque (Barcelona-ESP)