Roger exalta 'declaração de lucidez' de Luighi e reclama de punição branda

(UOL/FOLHAPRESS) - Único técnico negro entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro, Roger Machado se tornou uma das principais vozes antirracistas no futebol brasileiro.

Na tarde desta sexta-feira (14), em entrevista coletiva após o último treino do Inter antes do Gre-Nal de domingo (16), o técnico do Inter falou a respeito do caso de racismo contra o jogador Luighi, em partida do Palmeiras pela Libertadores sub-20.

O QUE ELE DISSE

Na partida de ida da final do Campeonato Gaúcho, Roger fez um gesto em solidariedade a Luighi. O técnico vestiu uma camisa preta, com o escudo estilizado do Inter e um punho cerrado, símbolo da luta antirracista.

"Usei a camisa em solidariedade a ele (Luighi) e tudo que ele sofreu. Penso que, na lucidez de sua pouca idade, a maturidade de um menino que se debulhava em lágrimas pelo crime cometido contra ele, deu uma das maiores declarações de lucidez dos últimos anos", disse o técnico do Inter.

Roger ainda destacou o fato de Luighi ter tido a presença de espírito durante seu desabafo ao jornalista da Conmebol. Na ocasião, o jogador do Palmeiras fez questão de pontuar que o caso de racismo foi cometido por um homem que segurava uma criança no colo, em um torneio de base, que forma atletas.

Me marcou muito ele mencionar que, além de todo o processo envolvido, ali era formação, eles estavam aprendendo Roger Machado

Roger também lamentou o fato de a punição ter sido "muito branda". "Há casos que se repetem com uma frequência muito grande e não há uma punição exemplar para que as coisas mudem de patamar", disse o técnico do Inter, antes de concluir: "a gente ainda segue na luta".

O Cerro Porteño, mandante da partida, foi multado em 50 mil dólares (cerca de R$ 288 mil) e será obrigado a jogar com os portões fechados na próxima Libertadores sub-20.