'Claro que vamos nos defender", diz Léo Pereira sobre tumultos de rivais com Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Léo Pereira concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (14) no Ninho do Urubu. Uma das pautas levantadas pela imprensa foi sobre as recorrentes confusões que o Flamengo tem enfrentado com os rivais Botafogo, Fluminense e Vasco.

Brigas e tumultos acontecerem em sequência com o trio. Contra o Alvinegro, chegou às vias de fato. Já diante do Tricolor e do Cruzmaltino, empurrões e bate-bocas.

Na visão de Léo Pereira, o Flamengo entra preocupado em jogar futebol. O defensor afirma que as atitudes dos jogadores rubro-negros nestas situações têm sido reativas.

"E realmente é triste, porque normalmente as pautas têm sido colocadas em cima desses acontecimentos que, como eu falei, a gente não controla. Acho que o Flamengo está muito mais preocupado em jogar futebol, ser feliz e trazer alegria para o nosso torcedor do que qualquer outra coisa. Então, acho que da nossa parte estamos fazendo quase tudo certo e é uma coisa que não tem como controlar o adversário também. Se eles partirem para a briga e agressão, como já fizeram, claro que a gente vai se defender, porque aqui desse lado também tem homens, pais de família que trabalham. Mas a princípio, o principal é jogar futebol e ser feliz", diz o jogador.

O QUE MAIS ELE FALOU?

Reclamação do Flu sobre arbitragem: "A gente descarta qualquer tipo de pressão que venha, seja de arbitragem ou de alguma nota do Fluminense. Vamos entrar em campo para jogar futebol, é o que temos feito. Vamos nos concentrar. Já falei que temos que nos concentrar dentro de campo, não controlamos juiz, torcida... Temos que fazer um bom trabalho, o que temos treinado, e o resultado é consequência. Temos feito um bom trabalho e por isso temos vencido no início de temporada".

Confusão entre Luiz Araújo e Mano: "Juro que nem vi (a confusão), estava conversando com o Léo (Ortiz) coisas do jogo. Em casa eu vi, mas são coisas que a gente não controla. O juiz toma as decisões dele. O Luiz coloca o braço para trás e toma um empurrão. Temos que nos policiar e agir da maneira correta. Ele tomou um empurrão e ficou quieto. O jogo tem que acontecer dentro dos 90 minutos e não fora, atrapalha o espetáculo".

Aprendizado com o vice em 2023: "Em 2023 eu estava em campo, fizemos 2 a 0 e sofremos a virada. Todo mundo tem que pensar dessa maneira, não tem nada decidido. É uma equipe muito qualificado do outro lado. O gol no final tirou a nossa vantagem um pouco, mas vamos entrar da mesma maneira, querendo vencer. Temos 90 minutos para firmar novamente que o Flamengo está bem e merece esse título".

Pilha dos rivais: "Chega num momento do jogo que a equipe adversária está desgastada fisicamente e que acho que começa a interferir mentalmente. Alguns têm um jeito mais agressivo de agir e acabam empurrando, xingando, mas acontece. É clássico, cada um quer defender sua instituição. Temos que estar atentos, não cair na pilha, jogar para frente e dar alegrias ao nosso torcedor".