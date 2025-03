Neymar é cortado dos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias

© Getty

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar está desconvocado pela CBF para os jogos da seleção contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele foi substituído por Endrick, do Real Madrid.

Neymar ainda sente dores na coxa esquerda e entendeu que não estaria em boas condições para servir a seleção brasileira. Endrick foi chamado no seu lugar.

A CBF aguardou o máximo possível para saber se poderia contar com Neymar na apresentação marcada para a próxima segunda-feira, em Brasília, e teve a notícia ruim hoje. O goleiro Ederson e o zagueiro Danilo também foram cortados e substituídos por Lucas Perri e Alex Sandro, respectivamente.

Diretor de seleções, Rodrigo Caetano conversou ao longo do dia com o departamento de futebol e departamento médico do Santos. A decisão foi tomada com a anuência de Neymar, que ficou bem chateado.Mesmo fora de condição, Neymar viajará para o amistoso do Santos contra o Coritiba, domingo, no Couto Pereira. Ele irá como embaixador para a partida negociada por Neymar Pai.