Real Madrid chega a limite com Vini: "Não vamos perder mais um segundo"

Titular absoluto tanto no Real Madrid quanto na seleção brasileira, Vinícius Júnior vem acumulando 'inimizades', inclusive... dentro do próprio vestiário merengue, de acordo com uma reportagem publicada pelo jornal espanhol Sport neste sábado.

A publicação cita um jogador do elenco comandado por Carlo Ancelotti (cuja identidade permanece em sigilo) que teria se irritado com a postura do atacante no clássico contra o Atlético de Madrid, chegando a afirmar: "Não vamos perder mais um segundo com ele".

Durante o duelo da Liga dos Campeões (no qual o Real Madrid saiu vitorioso nos pênaltis), o atacante brasileiro teria se desentendido primeiro com Jude Bellingham e, depois, com Francesco Mauri, auxiliar técnico de Ancelotti.

O desentendimento teria começado em um lance no qual Vinícius se recusou a recuar para ajudar na defesa. Bellingham acabou interceptando a bola e, em seguida, apontou o dedo para o companheiro de equipe em sinal de reprovação.

Esse tipo de atitude, somado à postura agressiva com os árbitros (Vinícius é o jogador do Real Madrid com mais cartões amarelos na La Liga nesta temporada, principalmente por reclamações), estaria fazendo com que o clube perca a paciência com uma de suas principais estrelas.

