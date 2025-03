Hamilton roda, e Norris é pole position na Austrália; Bortoleto é 15º

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lando Norris, da McLaren, será o pole position no GP da Austrália de F1, o primeiro do ano, com o tempo de 1min15s096. O piloto britânico largará da primeira posição pela décima vez na carreira.

Oscar Piastri, em segundo, completou a dobradinha da McLaren no treino. Max Verstappen, da Red Bull, ficou com a terceira posição.

Gabriel Bortoleto vai largar na 15ª posição. O piloto brasileiro da Sauber avançou no Q1, mas errou na segunda parte do treino e ficou na última colocação entre os carros que passaram para o Q2.

Lewis Hamilton fechou o treino com a sétima melhor volta. No primeiro treino classificatório pela Ferrari, o heptacampeão mundial chegou a rodar no Q2, mas segurou o carro na pista e se manteve na briga pela pole até a fase final.

O GP da Austrália é na madrugada deste domingo (16). Os carros voltam ao circuito de Albert Park, em Melbourne, a partir de 1h (de Brasília).

Leia Também: Palmeiras busca soberania e Corinthians mira fim de jejum em Dérbi na final do Paulistão