Triatleta morre afogada durante prova na Beira-Mar

Ana Zuleica Xavier, mais conhecida como Aninha, morreu neste sábado, aos 39 anos, enquanto participava de uma competição de duatlo (natação e corrida) na Beira-Mar de Fortaleza, no estado do Ceará.

De acordo com informações divulgadas pelo portal G1, a campeã da última edição do Campeonato Cearense de Sprint Triatlo, disputado em fevereiro, teria se afogado. O caso gerou versões contraditórias entre as autoridades e a organização do evento.

A equipe de Salvamento Aquático da Guarda Municipal de Fortaleza informou que o episódio ocorreu antes do início do horário de serviço dos salva-vidas. Já a Federação de Triatlo do Estado do Ceará afirmou que havia profissionais particulares no local.

Em comunicado, a assessoria de imprensa de Aninha – que era educadora, casada há 15 anos e mãe de um filho – destacou sua "dedicação, espírito esportivo e alegria", características que "marcaram todos que tiveram o privilégio de conhecê-la".

"Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas. Que encontrem conforto nas lembranças e no legado que Aninha deixa para nossa comunidade. Que sua memória permaneça viva em nossos corações", concluiu.

