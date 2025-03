Dono do United ameaça deixar o clube em caso de pressão dos torcedores

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jim Ratcliffe, bilionário dono do Manchester United, vem sofrendo críticas pela sua gestão à frente do clube e ameaçou deixar o comando caso sofra pressão e tenha sua família 'abusada'.

O bilionário britânico, que comprou o clube em 2024, vem causando polêmica com declarações criticando jogadores e com decisões de gestão do clube.

Em mais uma fala controversa, Ratcliffe afirmou que pode deixar o clube caso sofra uma pressão exagerada dos torcedores e sinta sua família afetada.

A família Glazer estava à frente da administração do Manchester United há quase 20 anos, quando Ratcliffe comprou 25% das ações do clube e assumiu.

Ratcliffe entrou em polêmicas logo no início da gestão, quando fez mais de 200 cortes entre os funcionários do clube e limitou refeições gratuitas apenas aos jogadores, deixando os demais colaboradores apenas com pão e sopa.

Entrou em rota de colisão com os jogadores, ao afirmar que 'alguns não eram bons o suficiente para jogar no United'. O capitão Bruno Fernandes rebateu a fala do chefe.

A ideia de construir uma nova arena, ao lado do Old Trafford, para mais de 100 mil torcedores, também não agradou. O projeto vai custar 2 bilhões de euros - cerca de R$ 12,8 bilhões - aos cofres do clube, e o United deixaria de usar seu tradicional estádio.

