Chelsea coloca o goleiro mais caro da história à venda

O mercado de transferências de verão só abre dentro de aproximadamente dois meses e meio, mas o Chelsea já é um dos clubes mais ativos, graças às contratações de Geovany Quenda e Dário Essugo, do Sporting, por 51 e 22 milhões de euros, respectivamente.

Os Blues planejam investir ainda mais, especialmente na contratação de um novo atacante. No entanto, antes disso, precisarão vender jogadores. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, algumas saídas já estão previstas.

Uma delas é Kepa Arrizabalaga, goleiro que o Chelsea tornou o mais caro da história do futebol mundial em 2018, ao pagar 80 milhões de euros ao Athletic Bilbao – valor que ainda não foi superado para um goleiro.

Atualmente emprestado ao Bournemouth, o espanhol já sabe que não está nos planos do técnico Enzo Maresca para a próxima temporada e precisará encontrar um novo clube.

Outro nome na lista de possíveis saídas é Axel Disasi, zagueiro contratado do Monaco em 2023 por 45 milhões de euros. Sem conseguir se firmar em Stamford Bridge, ele acabou sendo emprestado ao Aston Villa em janeiro.

Chelsea next priority for the summer remains the new striker, with a new winger also expected to join.



The plan after Quenda/Essugo is to sell 7/8 players in the summer including some of those currently on loan like Kepa, Disasi — and more. pic.twitter.com/4stvqUmu4S