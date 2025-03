Ex-jogador da Premiere League é detido por suspeitas de cinco crimes

© Getty Images

John Fashanu, ex-jogador que se destacou em clubes como Aston Villa, Crystal Palace e Norwich City, foi detido na Nigéria em dezembro passado, segundo informações divulgadas neste domingo pelo jornal britânico Mirror.

O ex-internacional inglês é suspeito de ter cometido um total de cinco crimes, incluindo conspiração criminosa, ameaça à vida, intimidação, invasão de propriedade e obtenção de bens sob falsos pretextos. Por isso, foi colocado sob custódia policial junto com sua esposa, Vivian, e sua advogada, Chinyere Chigbu.

No entanto, segundo a publicação, Fashanu nega qualquer irregularidade e, além disso, entrou com um processo contra as autoridades nigerianas, exigindo uma indenização de 100 mil libras (cerca de 118,5 mil euros).

A origem desse conflito seria, de acordo com ele, uma disputa com um grupo de investidores, que teria prometido pagar 500 mil libras por um terreno de 22 hectares.

Fashanu, de 62 anos, teria ficado indignado ao descobrir que o grupo construiu uma cerca em torno da propriedade. Ele então decidiu ir até o local, onde afirma ter sido alvo de "tratamento desumano" por parte dos policiais que o prenderam.

