Corinthians vence Palmeiras, cala o Allianz e pode ser campeão com empate

(UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians aprontou, venceu o Palmeiras por 1 a 0, neste domingo (16), em pleno Allianz Parque, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, e agora pode ser campeão na volta com um empate jogando em casa.

Yuri Alberto marcou o único gol do jogo. O camisa 9 marcou um belo gol com assistência de Memphis para deixar o Alvinegro em vantagem na decisão.

Um chute e um gol. A equipe do Corinthians só acertou o gol de Weverton uma vez no jogo e conseguiu conquistar a vitória. No total foram três finalizações em 90 minutos, mas só a de Yuri Alberto teve a direção certa.

A torcida do Palmeiras apoiou, mas sentiu o gol corintiano. Na primeira parte, as arquibancadas empurraram o time na busca pelo resultado, mas o gol cedo do rival na segunda parte combinado com a falta de ímpeto do alviverde fez com que apenas o setor das organizadas apoiasse o time até o fim.

O jogo decisivo do Paulistão acontece só no dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Palmeiras pressionou, mas Corinthians esfriou o jogo no 1º tempo

O Palmeiras aproveitou o apoio de seu torcedor e tentou pressionar o Corinthians nos minutos inicias, e funcionou. Com apenas 15 minutos, foram duas boas chances de gol: com Facundo Torres e Raphael Veiga, que parou em Matheuzinho praticamente em cima da linha do gol.

Após o sofrimento inicial, o Corinthians conseguiu passar mais tempo com a posse de bola e esfriou o jogo. O problema é que o Alvinegro não conseguiu transformar essa posse de bola em chances criadas — apenas uma finalização (que não foi na direção do gol de Weverton).

Na última parte da primeira etapa, o Palmeiras voltou a assustar mas Hugo Souza garantiu o empate no intervalo. O primeiro tempo não empolgou nenhum dos lados do Dérbi.

Corinthians é fatal e vê Palmeiras se complicar sozinho

Se no primeiro tempo a equipe de Ramón Díaz não conseguiu chutar ao gol, na etapa final marcou na primeira tentativa: Memphis fez bela jogada individual, tocou para Yuri Alberto, e o camisa 9 limpou a marcação para bater no cantinho de Weverton e abrir o placar.

Com a vantagem no placar, o Corinthians deu a bola para o Palmeiras e só aguardou o contra-ataque. O time de Abel Ferreira teve pouca criatividade e errou muito demais no terço final do campo. No segundo tempo, Hugo Souza não fez nenhuma grande defesa.

Estêvão, Vitor Roque e Raphael Veiga tiveram partidas bem discretas e não conseguira contribuir com o time.

Lances importantes

Facundo Torres leva perigo. Aos 7 minutos do 1º tempo, Marcos Rocha achou belo cruzamento, mas Facundo Torres finalizou nas mãos de Hugo Souza.

Palmeiras desperdiça grande chance. Aos 11 minutos do 1º tempo, Estêvão fez grande jogada individual pelo lado direito, passou por dois marcadores, e cruzou. Mas o goleiro Hugo cortou. Veiga finalizou no rebote, mas Matheuzinho salvou em cima da linha. Depois novo rebote com Piquerez, e a bola desviou em Angileri e foi para fora. Pressão alviverde.

Marcos Rocha sente lesão e vira baixa no Palmeiras. Aos 19 minutos do 1º tempo, o lateral direito apostou corrida com Memphis na saída de bola e sentiu a coxa. O jogador deixou o campo de jogo para a entrada de Mayke.

Hugo Souza salva o Corinthians. Aos 35, Félix Torres saiu jogando errado,

Estêvão roubou e arriscou de fora da área. Hugo Souza espalmou.

Hugo, outra vez. Aos 37, Facundo Torres cruzou na área, Murilo cabeceou, mas Hugo fez a defesa.

Yuri Alberto abre o placar para o Corinthians com belo gol. Aos 12 minutos do 2º tempo, Memphis fez boa jogada e achou passe nas costas de Murilo para Yuri Alberto. O camisa 9 recebeu, limpou a marcação e bateu bonito no canto de Weverton.

Vitor Roque quase empata para o Palmeiras. Aos 17 do 2º tempo, Mayke cobrou falta rápido para Vitor Roque, ele ganhou da defesa e finalizou cruzado. Hugo desviou para escanteio e salvou o Corinthians.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 1 CORINTHIANS

Data e horário: 16 de março de 2025 - 18h30 (de Brasília)

Competição: Jogo de ida da final do Campeonato Paulista

Local: Allianz Parque, São Paulo

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Alex Ribeiro e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: José Claudio Rocha Filho

Público: 40.992 pagantes

Renda: R$ 5.717.077,40

Cartões amarelos: Emiliano Martínez, Talles Magno (PAL); Fabrizio Angileri e Abel Ferreira (COR)

Gol: Yuri Alberto (13/2ºT)

Palmeiras: Marcos Rocha (Mayke), Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos (López) e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres (Felipe Anderson) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Angileri; José Martínez (Ryan), Raniele (Alex Santana) e André Carrillo (Breno Bidon); Romero, Memphis e Yuri Alberto (Charles). Técnico: Ramón Díaz.

