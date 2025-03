Jovem jogador morre no trágico incêndio em discoteca na Macedônia

© FC Shkupi

O FC Shkupi, clube da Macedônia do Norte, emitiu um comunicado neste domingo para lamentar a morte de Andrej Lazarov, jovem jogador e internacional macedônio, que foi uma das vítimas fatais do incêndio na discoteca em Kocani, ocorrido durante a madrugada.

"Apesar de termos recebido informações de sua família indicando que ele estava bem, é com profunda dor e imensa tristeza que confirmamos que nosso jogador, Andrej Lazarov, foi uma das vítimas do trágico incêndio em Kocani. Como o herói que sempre foi, Lazarov perdeu a vida ao tentar salvar outras pessoas da área atingida pelo fogo", afirmou o clube.

"O fogo causou intoxicação por fumaça durante os esforços de salvar vidas, mostrando sua coragem e humanidade até o último momento. Seu ato heroico ficará eternamente em nossa memória, como testemunho de seu caráter nobre e grande coração", completou a nota do FC Shkupi.

A nota segue destacando que a perda é imensa para o clube, seus companheiros de equipe e toda a comunidade futebolística. "As palavras são insuficientes para expressar a dor que sentimos neste momento, em uma das maiores tragédias da história do nosso clube. O FK Shkupi expressa suas mais sinceras condolências à família, amigos e à grande família do clube. Andrej esteve conosco por apenas seis meses, mas seu nome permanecerá eternamente como parte integrante da nossa equipe. Sua memória será inesquecível em nossos corações", conclui o comunicado.

A tragédia ocorreu durante um show, no qual o uso de fogos de artifício causou um incêndio, resultando na morte de dezenas de pessoas.

