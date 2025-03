Cortes na seleção brasileira atrapalham elemento surpresa de Dorival

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Na lista de convocados, um certo mistério. Lateral ou zagueiro? A questão é que essa resposta a respeito de Danilo não precisou nem ser dada, frustrando os planos de Dorival Júnior de uma possível surpresa na linha defensiva do Brasil.

O jogador do Flamengo foi cortado na última sexta-feira, assim como Neymar e o goleiro Ederson.

Alex Sandro, também do Flamengo, foi chamado no lugar dele. Esse, sim, lateral-esquerdo mesmo. A lista ficou completa com Endrick e Lucas Perri.

A curiosidade sobre Danilo tinha duas dimensões:

Ver como Dorival lidaria com um capitão que antes era chamado para a lateral-direita e há tempo virou zagueiro nos clubes.

Entender como Dorival o encaixaria em uma linha defensiva que provavelmente teria três zagueiros. Danilo, então, seria um zagueiro pela esquerda.

Com o corte, Dorival perdeu uma carta na manga para desenhar um Brasil diferente contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias.

Tanto que foi justamente isso que o técnico tentou esconder -não só na lista, mas também na coletiva após a convocação.

"Não vou dar sinal nenhum, tudo que eu falo aqui bate do outro lado, e facilita a preparação do adversário. Por isso, tentamos esconder alguma coisa", disse o treinador na ocasião.

Na linha de raciocínio do treinador, a linha de defensiva tem sempre um lateral que fica mais preso, ajudando na saída de bola, e outro que ganha liberdade para dar amplitude ao time.

Até ano passado, o lado esquerdo era o mais solto -com Abner e Arana, por exemplo. Danilo era justamente o mais preso, na direita.

Como agora chamou dois laterais-direitos mais ofensivos, Vanderson e Wesley, Dorival indicou a intenção de inverter o eixo e "travar" mais o lado esquerdo. Aí, entraria Danilo.

Alex Sandro já é tarimbado e sabe fazer a função de um defensor pela esquerda. Arana é uma opção mais ofensiva. E o zagueiro Murillo ainda pode ser uma alternativa para uma proposta mais conservadora nesse aspecto.

Na direita, Vanderson tem mais experiência do que o estreante Wesley na seleção. Logo, surge como favorito para ser titular já diante dos colombianos, quinta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília.

E O ATAQUE?

Neymar seria titular pela primeira vez com Dorival, mas a lesão na coxa esquerda o impediu.

O caminho mais simples é voltar ao desenho do quarteto ofensivo com Raphinha, Savinho, Vini Jr. e Rodrygo. Muito embora, Dorival tenha recorrido ultimamente ao sistema com um centroavante mais fixo — que na convocação original, antes da volta de Endrick, seria João Pedro.

Como conceito, Dorival quer um time com muita movimentação na frente, liberdade criativa, sem esquecer da recomposição defensiva:

"O que eu quero é liberdade de posição com obrigação sem bola. Com esses elementos (do ataque) marcando temos condição de criar muito com a bola".

Os treinos começam nesta segunda (17), em Brasília.

Leia Também: O que você precisa saber sobre sorteio da Libertadores nesta segunda-feira (17)