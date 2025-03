O que você precisa saber sobre sorteio da Libertadores nesta segunda-feira (17)

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os times classificados para as fases de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana foram definidos na última semana. Nesta segunda (17), acontece o sorteio que define as chaves das principais competições entre clubes do continente.

O sorteio começa às 20h (de Brasília) e será na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. A entidade organiza os dois torneios.

O evento será transmitido na TV fechada, no streaming e nas redes sociais. A ESPN (TV fechada), o Disney+ (streaming); e o Youtube e o Facebook da Conmebol exibem o sorteio.

Sete times brasileiros estão envolvidos no sorteio da Libertadores. Os representantes do país são Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Inter, Fortaleza, São Paulo e Bahia - o último a garantir vaga, depois de passar pela fase preliminar.

No sorteio da Copa Sul-Americana também são sete times brasileiros. Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Fluminense, Vitória e Corinthians - que disputou a fase preliminar da Libertadores mas não conseguiu avançar para a fase de grupos.

Há uma 'trava' no sorteio que impede que times do mesmo país se enfrentem na fase de grupos, com uma exceção: times que vieram da fase preliminar. Assim, o Bahia pode encontrar outro brasileiro na chave.

Quatro clubes brasileiros são cabeças de chave na Libertadores: Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Os potes foram definidos pelo ranking da Conmebol e incluíram os campeões da Libertadores e Sul-Americana de 2024: Botafogo e Racing-ARG, respectivamente.

O Inter está no pote 2, o Fortaleza está no pote 3, e o Bahia está no pote 4. Assim, eles vão ter um adversário mais tradicionais logo na primeira fase: River Plate-ARG, Peñarol-URU, Nacional-URU e Racing-ARG são os possíveis cabeças de chave para esses brasileiros.

VEJA OS POTES DA COPA LIBERTADORES:

Pote 1: Botafogo, River Plate-ARG, Palmeiras, Flamengo, Peñarol-URU, Nacional-URU, São Paulo e Racing-ARG

Pote 2: Olimpia-PAR, LDU-EQU, Internacional, Libertad-PAR, Independiente del Valle-EQU, Colo-Colo-CHI, Estudiantes-ARG e Bolívar-BOL

Pote 3: Atlético Nacional-COL, Vélez Sarsfield-ARG, Fortaleza, Sporting Cristal-PER, Universitario-PER, Talleres-ARG, Deportivo Táchira-VEN e Universidad de Chile-CHI

Pote 4: Carabobo-VEN, Atlético Bucaramanga-COL, Central Córdoba-ARG, San Antonio Bulo Bulo-BOL, Alianza Lima-PER, Cerro Porteño-PAR, Barcelona-EQU e Bahia

Na Copa Sul-Americana, também são quatro brasileiros como cabeças de chave. Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro estão no pote 1. O Vasco está no pote 2, enquanto Vitória e Corinthians estão no pote 4.

VEJA OS POTES DA COPA SUL-AMERICANA:

Pote 1: Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Independiente-ARG, Cruzeiro, Lanús-ARG, Defensa y Justicia-ARG e América de Cali-COL

Pote 2: Guaraní-PAR, Palestino-CHI, Caracas-VEN, Vasco, Huracán-ARG, Universidad Católica-EQU, Unión Española-CHI e Godoy Cruz-ARG

Pote 3: Once Caldas-COL, Racing-URU, Unión-ARG, Nacional Potosí-BOL, Cienciano-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Academia Puerto Cabello-VEN e Cerro Largo-URU

Pote 4: Mushuc Runa-EQU, Atlético Grau-PER, Vitória, GV San José-BOL, Deportes Iquique-CHI, Melgar-PER, Corinthians e Boston River-URU

A fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana tem início no dia 2 de abril e vai até o dia 28 de maio. As oitavas de final da competição estão marcadas apenas para agosto.

