Messi faz golaço antes de Data Fifa com Brasil x Argentina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi fez um gol de placa no último domingo (16), na vitória do Inter Miami fora de casa sobre o Atlanta United por 2 a 1, pela MLS.

O lance aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava 1 a 0 para o Atlanta United. Messi roubou a bola perto da grande área, deixou um zagueiro no chão e tocou por cobertura na saída do goleiro.

O gol garantiu o Inter Miami como líder da conferência oeste da competição, com 10 pontos em quatro jogos. É o melhor começo de campanha da história da equipe na MLS.

Jaja mira el gol que hace Messi, lee la jugada y la roba, hace pasar de largo al defensor y la pica con la chot*. Golazo de la

Lionel Messi está na pré-lista de 31 jogadores da seleção argentina para a próxima Data Fifa. Ele deve estar em campo no dia 25, quando a albiceleste recebe a seleção brasileira.