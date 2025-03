Começa julgamento que pode banir Lucas Paquetá do futebol

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O julgamento do meia brasileiro Lucas Paquetá por suposta manipulação no futebol para favorecer apostadores tem início nesta segunda-feira (17), na Inglaterra, com previsão de até três semanas de duração.

O atleta de 27 anos do West Ham foi acusado em maio do ano passado pela FA (Football Association, a federação inglesa de futebol) de buscar deliberadamente receber cartões amarelo durante quatro jogos da Premier League, em 2022 e 2023.

"[Paquetá] tentou diretamente influenciar esses jogos ao buscar intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com apostas", disse a FA em comunicado.

Os jogos em que o atleta teria forçado o cartão foram contra Leicester (12 de novembro de 2022), Aston Villa (12 de março de 2023), Leeds (21 de maio de 2023) e Bournemouth (12 de agosto de 2023).

De acordo com as investigações, os cartões teriam coincidido com um aumento no volume de apostas online oriundo da Ilha de Paquetá, região na Baía de Guanabara onde o jogador nasceu.

Segundo a mídia inglesa, a federação pede o banimento do futebol do meia revelado na base do Flamengo.

Paquetá negou qualquer irregularidade. "Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar", disse o brasileiro em comunicado nas redes sociais na ocasião.

"Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome."

O jogador também criticou a divulgação na mídia de informações a respeito da investigação da FA. Ele afirmou que os relatos são baseados em informações "falsas e enganosas" e têm como objetivo "minar" sua defesa.

A federação e o jogador apresentarão nos próximos dias seus argumentos a um comitê independente. A decisão não tem prazo para ser divulgada e as partes ainda poderão recorrer à CAS (Corte Arbitral do Esporte), na Suíça. Até lá, o meia pode seguir atuando normalmente por seu clube e pela seleção brasileira.

Situações similares envolvendo outros jogadores que defendiam clubes ingleses nos últimos anos mostram que as punições podem ser pesadas.

Em 2022, o zagueiro inglês Kynan Isaac foi suspenso por dez anos por ter forçado um cartão amarelo quando defendia o Statford Town, em partida contra o Shrewsbury Town, em 2021, pela Copa da Inglaterra.