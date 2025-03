Messi desfalca Argentina em partida contra o Brasil

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lesionado, o craque argentino Lionel Messi não foi convocado nesta segunda-feira (17) pelo técnico Lionel Scaloni para os próximos compromissos da seleção da Argentina contra Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa de 2026.

Messi já vinha sendo preservado no início da temporada do Inter Miami pelo treinador Javier Mascherano e, após algumas semanas fora, voltou a atuar pela equipe contra o Cavalier, da Jamaica, na quinta-feira (13).

No domingo (16), entrou em campo contra o Atlanta United. Ele fez um dos gols da partida na vitória de sua equipe por 2 a 1, mas sentiu uma lesão no adutor da coxa esquerda.

A Argentina é a líder das classificatórias sul-americanas, com 25 pontos em 12 partidas. Na última rodada, a equipe perdeu para o Paraguai, em Assunção, e venceu o Peru, em Buenos Aires.

A atual campeã mundial encara o Uruguai, nesta sexta-feira (21), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. No dia 25, recebe o Brasil, no Monumental de Núñez, às 21h.

Na semana passada, Neymar também havia sido cortado da seleção brasileira. O atleta segue em tratamento de um edema na coxa esquerda, problema que já havia o deixado fora da semifinal do Campeonato Paulista, quando o Santos perdeu para o Corinthians.

Leia Também: Argentina anuncia convocados para Eliminatórias da Copa do Mundo 2026