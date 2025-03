MotoGP anuncia data de retorno ao Brasil, com corrida em Goiânia

© Reuters

GOIÂNIA, GO (FOLHAPRESS) - A MotoGP anuciou nesta segunda-feira (17) a data em que a categoria marcará seu retorno ao Brasil. Será em 29 de março de 2026, quando o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, vai receber a primeira corrida no país depois de 22 anos.

A última vez que as motos correram por aqui foi em 2004, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que sediou corridas entre 1995 e 2004, com exceção a 1998.

A capital de Goiás também já havia sido palco do Mundial em três edições, entre 1987 e 1989. O retorno à região centro-oeste ocorre a partir de um movimento feito pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Além do político, estiveram presentes no evento Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports, dona da MotoGP, Alan Adler, CEO da Brasil Motorsport, responsável por promover diversos eventos esportivos no país, como a F1 em São Paulo e o Rio Open, agora também encarregado da corrida em Goiânia, e quatro pilotos: Franco Morbidelli, Luca Marini, Diogo Moreira e Eric Granado.

Embora o quarteto tenha sido bastante assediado para tirar fotos e ovacionado quando deu algumas voltas na pista, quem parecia ser a estrela do evento era o governador do estado, cotado para lançar uma chapa para concorrer a presidência em 2026 ao lado do cantor Gusttavo Lima.

Apoiadores de Caiado gritavam "presidente" a cada uma de suas falas. A apresentação organizada pela MotoGP nesta segunda-feira teve entrada gratuita. Boa parte da arquibancada central ficou ocupada, inclusive com apoiadores de Caiado e outros políticos.

Em discurso, o governador conseguiu emendar o tema da segurança pública do estado ao convidar turistas. "Aqui ninguém vai roubar seu celular", disse.

O contrato com a MotoGP é de cinco anos. Para receber o Mundial, o autódromo passará por algumas reformas, com melhorias em setores como arquibancadas, boxes, acessos gerais, torres de comando, postos médicos, camarotes, além da pista. O custo estimado é de R$ 100 milhões.

De acordo com o governo goiano, o investimento promovido por Goiás para receber a corrida retornará ao estado por meio de impostos gerados com a promoção do evento, estimados em cerca de R$ 170 milhões por edição.

Além do retorno para o estado de Goiás, a MotoGP espera movimentar a indústria ligada às motos no país. "O Brasil é um mercado importantíssimo para nossas marcas", disse à Folha Carmelo Ezpeleta. "É o país mais importante da América do Sul e um polo importante para o mundo", acrescentou o CEO da Dorna.

De acordo com Alan Adler, a possibilidade de movimentar a indústria foi determinante para a vinda da categoria ao país. "O mercado para os fabricantes de motocicletas é muito importante. Todas as grandes marcas querem estar no Brasil", disse o CEO da Brasil Motorsport.