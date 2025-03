Ex-São Paulo, James diz que jogou mais que Zidane, Xavi e dupla do Real

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista colombiano James Rodríguez, ex-São Paulo e atualmente no León (MEX), deixou a modéstia de lado ao se comparar com algumas lendas do futebol na posição.

James afirmou que, no "auge", jogou mais que Zidane, Xavi, Módric e Kroos. Ele deu a declaração ao programa 'Los amigos de Edu', do canal espanhol El Chiringuito TV, ao responder dinâmica em que tinha que escolher qual meia havia sido melhor.

O colombiano só se colocou abaixo de Iniesta entre as opções. O jogador de 33 anos acrescentou que o ídolo do Barcelona era uma de suas referências no futebol. "Ele era top", destacou.

James foi treinado por Zidane e jogou junto de Módric e Kroos no Real Madrid.

O meio-campista defendeu o clube Merengue entre 2014 e 2020, tendo atuado emprestado ao Bayern de 2017 a 2019. Além disso, enfrentou Xavi uma vez, na temporada 2014/15, na vitória do Real por 3 a 1 sobre o arquirrival Barça.

O camisa 10 ganhou evidência no cenário internacional após ter sido o destaque da Colômbia na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Ele foi contratado pelo Real na sequência, mas nunca se consolidou como referência na equipe, embora tenha empilhado títulos.

No entanto, ele não passa mais de uma temporada atuando pelo mesmo clube desde 2020. O jogador passou por Al-Rayyan, do Qatar, e Olympiakos, da Grécia, antes de chegar ao São Paulo, em 2023. Depois foi para o Rayo Vallecano e acertou com o time mexicano no início deste ano.

James foi uma contratação mais do que frustrada para o São Paulo. O colombiano chegou com status de estrela, mas retornou pouco em campo e foi mero coadjuvante na conquista da Copa do Brasil de 2023. Foram 22 jogos, com apenas dois gols e quatro assistência pelo São Paulo.