Fonseca é confirmado no top-60 do mundo; Brasil tem três no top-100

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após conquistar o título do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos, João Fonseca foi confirmado nesta segunda (17) como o número 60 do ranking da ATP.

O tenista brasileiro foi quem mais subiu entre os 100 melhores do mundo. Ele conquistou 205 pontos na semana e escalou vinte posições.

Além da escalada de João Fonseca, o novo ranking passa a ter três brasileiros no top-100, um a mais que na última semana. Além de Fonseca, Thiago Wild (96) e Thiago Monteiro (99) também aparecem entre os 100 melhores do mundo.

A semana foi especialmente boa para Thiago Monteiro, vice-campeão do Challenger de Santiago - ele era o número 105 do mundo. Thiago Wild foi eliminado na primeira rodada do Challenger de Cap Cana e caiu cinco posições no ranking.

