Quais clubes brasileiros vão viajar mais na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os grupos da Libertadores foram conhecidos na noite desta segunda (17) e as equipes brasileiras já começaram a se planejar para as longas viagens continentais.

O Fortaleza é a equipe do país que mais quilômetros vai percorrer na primeira fase, seguida de perto pelo Flamengo. Do outro lado da moeda, São Paulo e Palmeiras são os clubes que vão se deslocar menos.

O QUE ACONTECEU

O Fortaleza vai percorrer mais de 25 mil quilômetros, em viagens de ida e volta. No Grupo E, a equipe cearense vai a Avellaneda, na Argentina, para encarar o Racing (8.004 km); a Santiago, no Chile, onde encara o Colo-Colo (9.380 km); e a Bucaramanga, na Colômbia, para encarar o Atlético Bucaramanga (8.048 km).

No Grupo C, o Flamengo vai percorrer cerca de 23 mil quilômetros, também considerando ida e volta. A equipe rubro-negra tem duas viagens de mais de 9 mil quilômetros, para encarar a LDU, em Quito (EQU), e o Deportivo Táchira (VEN). A distância para Córdoba, na Argentina, casa do Central, é bem menor, cerca de 4.500 km.

Por outro lado, o São Paulo é a equipe que vai percorrer as menores distâncias. No Grupo D, contra Libertad (PAR), Talleres (ARG) e Alianza Lima (PER), a equipe tricolor vai viajar 13.030 km.

O Palmeiras, no Grupo G, percorrerá 13.916 km, e é o segundo clube que menos se deslocará. O time alviverde tem Cerro Porteño (PAR), Sporting Cristal (PER) e Bolívar (BOL) pela frente.

A menor viagem de um time brasileiro para uma partida é do Inter. A equipe viajará cerca de 1.400 km para enfrentar o Nacional (URU).



VEJA AS DISTÂNCIAS (IDA E VOLTA) QUE CADA CLUBE BRASILEIRO VAI PERCORRER:

Botafogo: 18.888 km

- Estudiantes (ARG)- 3.912 km

- Universidad de Chile - 5.844 km

- Carabobo (VEN) - 9.132 km

Flamengo: 22.980 km

- LDU (EQU) - 9.146 km

- Deportivo Táchira (VEN) 9.284 km

- Central Córdoba (ARG) - 2.275 km

São Paulo: 13.030 km

- Libertad (PAR) - 2.256 km

- Talleres (ARG) - 3.870 km

- Alianza Lima (PER) - 6.904 km

Fortaleza: 25.432 km

- Racing (ARG) - 8.004 km

- Colo-Colo (CHL) - 9.380 km

- Bucaramanga (COL) - 8.048km

Inter: 15.630 km

- Nacional (URU) - 1.428 km

- Atlético Nacional (COL) - 9.594 km

- Bahia - 4.608 km

Bahia: 19.876 km

- Nacional (URU) - 6.034

- Atlético Nacional (COL) - 9.234 km

- Inter - 4.608 km

Palmeiras: 13.916 km

- Bolívar (BOL) - 4.752 km

- Sporting Cristal (PER) - 6.908 km

- Cerro Porteño (PAR) - 2.256 km