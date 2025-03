Futuro de Cristiano Ronaldo no Al Nassr é incerto, diz dirigente

© Getty Images

O contrato de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr está próximo do fim, com encerramento previsto para junho deste ano. Embora o craque português já tenha demonstrado interesse em conquistar títulos pelo clube saudita, ainda não há qualquer confirmação sobre a renovação de seu vínculo.

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o diretor-geral de comunicações e marketing da Liga Saudita, Mohammed Basrawi, evitou dar garantias sobre a permanência do jogador no futebol árabe.

Cristiano Ronaldo é peça-chave, mas não essencial, diz dirigente

Basrawi reconheceu a relevância de Cristiano Ronaldo para a liga saudita, mas destacou que o planejamento esportivo do país não gira apenas em torno do astro.

"Me perguntam muito sobre ele. Cristiano não é apenas um jogador, ele é uma celebridade, uma marca global acompanhada por torcedores de todo o mundo. Mas nossa estratégia não depende apenas dele, por mais importante que seja", afirmou.

O dirigente ainda ressaltou que o projeto do futebol saudita vai além de estrelas individuais e foca no crescimento de toda a liga. "As grandes estrelas vêm e vão, assim como os torcedores que as acompanham. O caso de Cristiano é um desafio, mas há muito mais em jogo além dele", completou.

A incerteza sobre o futuro de Ronaldo levanta especulações sobre uma possível saída do Al Nassr, enquanto o clube saudita segue focado em consolidar sua liga como um destino atrativo para jogadores de alto nível.