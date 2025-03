Joia do Bournemouth, Dean Huijsen desperta interesse do Real Madrid

© Getty Images

O nome de Dean Huijsen tem ganhado destaque no futebol espanhol. O zagueiro de apenas 19 anos, que foi recentemente convocado para a seleção principal da Espanha, já está no radar do Real Madrid, que considera fazer uma oferta formal ao Bournemouth na próxima janela de transferências do verão europeu.

A informação vem sendo divulgada tanto pela imprensa espanhola quanto pela inglesa, que apontam os merengues como favoritos na disputa pelo defensor. Nascido em Amsterdã, nos Países Baixos, Huijsen obteve a nacionalidade espanhola e fez boa parte da sua formação no Málaga, antes de se destacar no futebol europeu.

Destaque no Bournemouth e ascensão na carreira

Atualmente, Huijsen vive uma temporada de grande crescimento com a camisa do Bournemouth, equipe da Premier League que, tradicionalmente, luta contra o rebaixamento, mas que nesta temporada ocupa um tranquilo 10º lugar. Seu desempenho consistente tem chamado a atenção de grandes clubes, incluindo o Real Madrid.

O Bournemouth desembolsou mais de 15 milhões de euros para contratar o zagueiro junto à Juventus na última janela de transferências. Antes disso, Huijsen não teve oportunidades no clube italiano e chegou a atuar por empréstimo na Roma, quando José Mourinho ainda comandava a equipe.

Real Madrid busca renovação defensiva

O Real Madrid tem interesse em reformular seu setor defensivo, e Huijsen se encaixa no perfil desejado pelo técnico Carlo Ancelotti: jovem, com grande potencial e experiência no futebol europeu. Atualmente, o defensor tem um valor de mercado estimado em 40 milhões de euros, segundo o portal Transfermarkt. No entanto, os espanhóis sabem que precisarão aumentar a proposta para convencer o Bournemouth a liberar o jogador.

O futuro de Huijsen pode ganhar ainda mais projeção caso ele seja escalado por Luis de la Fuente na seleção espanhola para enfrentar os Países Baixos pelas quartas de final da Liga das Nações. Se continuar se destacando, o jovem defensor pode se tornar um dos nomes mais cobiçados na próxima janela de transferências.



