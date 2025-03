Kroos tem novo desafio profissional no futebol após terminar carreira

© Getty Images

O ex-meio-campista Toni Kroos anunciou nesta quarta-feira (19) que se tornou acionista da Sports360, empresa de agenciamento de jogadores que gerenciou sua carreira por mais de uma década. A novidade chega pouco após sua aposentadoria, que acontecerá oficialmente após sua participação na Eurocopa 2024 pela seleção alemã.

"Estou animado por me tornar parceiro da família Sports360 após minha carreira. Quero aconselhar alguns jogadores em suas jornadas no futebol e compartilhar minhas experiências", declarou Kroos, em comunicado divulgado pela empresa.

O ex-jogador do Real Madrid, atualmente com 35 anos, foi representado pela Sports360 desde 2009 até 2024. Durante esse período, acumulou diversos títulos, incluindo seis títulos da Liga dos Campeões, consolidando-se como um dos maiores meio-campistas da história do futebol.





