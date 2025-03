Felipe Melo descarta brasileiros e diz que torcida do Boca é 'incomparável'

© Getty- imagem de arquivo

Torcedor declarado do Boca Juniors, Felipe Melo encheu a torcida xeneize de elogios e disse que não é possível compará-la a de times do Brasil, como Palmeiras e Corinthians.

O QUE ACONTECEU

Em Luque para o sorteio dos grupos da Libertadores, Felipe Melo elogiou as torcidas de Palmeiras e Corinthians, mas disse que a do Boca Juniors é 'incomparável'. O ex-volante defendeu a camisa alviverde entre 2017 e 2021 e ganhou títulos como Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020) e Campeonato Brasileiro (2018).

"A torcida do Boca é incomparável. A torcida do Corinthians é ótima, a do Palmeiras é ótima, mas são diferentes"., disse, em entrevista à ESPN.

Felipe Melo comparou a torcida do Boca a do futebol turco, conhecido por uma das maiores rivalidades do mundo: Galatasaray x Fenerbahçe. O agora comentarista defendeu o Galatasaray entre 2011 e 2015 e ganhou três vezes o Campeonato Turco.

A torcida do Boca é incomparável. Comparo com a do Galatasaray, ou com a dos turcos. A torcida brasileira é diferente, grita e canta por 90 minutos, mas é diferente

Com a camisa do Fluminense, Felipe Melo conquistou a Libertadores de 2023 justamente em cima do Boca. O time brasileiro venceu o argentino por 2 a 1 em decisão disputada no Maracanã.

CONVITE DE RIQUELME

Felipe Melo não chegou a realizar o sonho de jogador pelo time xeneize. Porém, ele revelou que foi convidado pelo presidente do clube, o ex-jogador Juan Román Riquelme, a comparecer à Bombonera.

"Há uma semana, ou dez dias, Riquelme me enviou uma mensagem dizendo: 'Quando quiser, me ligue e venha.' Na primeira chance que tiver eu vou para a Argentina. Levar minha esposa para tomar um bom vinho e comer uma boa carne e assistir ao Boca Juniors. Churrasco e Boca, sim senhor"