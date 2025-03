Amigo de Robinho citado em processo que levou ex-jogador à prisão morre em Santos

© Reprodução

SÃO PAULO, SP, E SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - Rudney Gomes, um dos quatro amigos de Robinho citados na condenação que levou o ex-jogador à prisão por estupro, morreu na última terça-feira (18), no bairro de Gonzaga, em Santos, aos 46 anos.

De acordo com informações prestadas pelo 7º Distrito Policial e pela CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Santos, o caso foi registrado como suicídio.

A morte foi confirmada ainda no local depois que a Polícia Militar foi acionada pela síndica do prédio onde ele morava. Os policiais chamaram uma médica para constatar o óbito.

Ainda de acordo com o registro, uma amiga de Rudney informou a polícia que ele estava com depressão.

Rudney era segurança particular de Robinho e foi um dos denunciados pelo Ministério Público da Itália por envolvimento no caso de estupro coletivo contra uma mulher albanesa, mas não foi condenado pelo crime.

Ele e outros três homens -Clayton Santos, Alexandro da Silva e Fabio Galan- não foram julgados pela Justiça italiana porque deixaram o país durante as investigações e não foram notificados para a audiência preliminar, que ocorreu em 31 de março de 2016.

Além de Robinho, Ricardo Falco também foi condenado pela Justiça Italiana. As condenações dos dois foram determinadas em terceira e última instância, ou seja, não cabem mais possibilidade de recurso. A pena, porém, ainda não foi homologada no Brasil.

Dos seis citados na investigação, o ex-jogador é o único que está preso, desde março do ano passado. Ele está no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, cumprindo a sentença de nove anos de prisão.

ONDE ENCONTRAR AJUDA

Instituto Vita Alere de Prevenção e Posvenção do Suicídio

Oferece grupos de apoio aos enlutados e a familiares de pessoas com ideação suicida, cartilhas informativas sobre prevenção e posvenção e cursos para profissionais.

vitaalere.com.br

Abrases (Associação Brasileira dos Sobrevivente Enlutados por Suicídio)

Disponibiliza materiais informativos, como cartilhas e ebooks, e indica grupos de apoio em todas as regiões do país.

abrases.org.br

CVV (Centro de Valorização da Vida)

Presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato pelo site e telefone 188

cvv.org.br