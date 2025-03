Luka Doncic faz 31 pontos e 'destrói' Denver sem Jokic e Murray

© Getty Images

Na madrugada desta quarta para quinta-feira (20), o Los Angeles Lakers venceu o Denver Nuggets por 120 a 108, em um confronto decisivo da NBA. O jogo, que começou às 23h30 (horário de Brasília), contou com desfalques importantes de ambos os lados, mas ainda assim teve grande atuação de Luka Doncic, que brilhou na rodada.

O Denver Nuggets não pôde contar com duas de suas principais estrelas: Nikola Jokic e Jamal Murray, ambos ausentes devido a lesões. Pelo lado dos Lakers, LeBron James também não entrou em quadra, desfalcando a equipe da Califórnia.

Mesmo assim, a partida teve atuações individuais expressivas. Luka Doncic, do Dallas Mavericks, foi o maior pontuador da rodada, anotando 31 pontos. Já pelo Denver Nuggets, Aaron Gordon se destacou com 26 pontos, incluindo cinco cestas de três em nove tentativas, atingindo 55% de aproveitamento no perímetro.

Lakers sobem na classificação e se aproximam dos playoffs

Com a vitória, os Lakers ultrapassaram os Nuggets e assumiram a terceira posição na Conferência Oeste, ficando ainda mais próximos de garantir uma vaga nos playoffs da NBA.

