Criança chama por CR7 e se emociona com gesto do craque; veja

A chegada da seleção portuguesa a Copenhague, nesta quarta-feira (20), foi marcada por um momento emocionante protagonizado por Cristiano Ronaldo. A equipe desembarcou na capital dinamarquesa a pouco mais de 24 horas do confronto contra a Dinamarca, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações.

Entre as dezenas de torcedores que aguardavam a chegada do ônibus da seleção ao hotel, um garoto chamou incessantemente pelo nome de CR7, na esperança de um encontro com seu ídolo. Para sua surpresa, Ronaldo atendeu ao pedido, acalmando a criança antes de posar para uma selfie. O gesto do craque emocionou o pequeno fã, que não conteve as lágrimas diante do encontro inesquecível.

O momento foi registrado e rapidamente viralizou nas redes sociais

Veja o vídeo.

