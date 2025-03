Morre Eddie Jordan, ex-chefe de equipe que fez história na Fórmula 1

O ex-chefe de equipe Eddie Jordan, fundador da Jordan Grand Prix, morreu aos 76 anos após uma batalha contra um câncer de próstata e bexiga. O empresário, que revelou sua condição no final do ano passado, foi uma das figuras mais marcantes da Fórmula 1, levando sua equipe ao auge na década de 1990.

A Jordan Grand Prix fez sua estreia na Fórmula 1 em 1991, mas demorou alguns anos para conquistar sua primeira vitória. O grande momento veio em 1998, quando Damon Hill levou a equipe ao topo do pódio. No ano seguinte, Heinz-Harald Frentzen venceu duas corridas, consolidando a Jordan como uma equipe competitiva na categoria.

No entanto, o início dos anos 2000 foi desafiador para a equipe, que perdeu força no grid. Em 2004, Eddie Jordan decidiu vender a escuderia para o Midland Group, marcando o fim de uma era. A equipe passou por diversas transformações ao longo dos anos, tornando-se posteriormente a Force India e, mais tarde, evoluindo para a atual Aston Martin na Fórmula 1.

