Jogador chinês morre após ficar um mês internado por joelhada na cabeça

O jovem defensor Guo Jiaxuan, de 18 anos, faleceu nesta quarta-feira (20), conforme noticiado pela imprensa chinesa e confirmado pelo Bayern de Munique em comunicado oficial. O atleta estava internado desde o dia 6 de fevereiro, em estado de morte cerebral, após sofrer um grave trauma na cabeça durante um jogo-treino na Espanha.

Acidente ocorreu em jogo de treino

Guo Jiaxuan sofreu o ferimento ao ser atingido por uma joelhada na cabeça durante a partida. Desde então, permaneceu hospitalizado, mas não resistiu à lesão.

O Bayern de Munique, em nota oficial, lamentou a morte do jovem jogador:

"O Bayern lamenta a perda do seu antigo jogador da seleção mundial, Guo Jiaxuan, que morreu aos 18 anos na China. Ele sofreu um grave ferimento na cabeça após um trágico acidente durante um jogo de treino na Espanha, em 6 de fevereiro. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos."



Guo Jiaxuan não fazia parte do elenco do Bayern, mas teve uma passagem pelo clube em 2023, quando foi selecionado para um programa que reuniu jovens talentos de diversas partes do mundo. Durante algumas semanas, ele teve a oportunidade de treinar e se apresentar para a comissão técnica da equipe bávara.

FC Bayern mourns the passing of former World Squad player Guo Jiaxuan.



Our thoughts are with his family and friends.



https://t.co/zCIGuIMLac pic.twitter.com/kZlHRozCUA