Japão é o primeiro país a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026

A seleção do Japão garantiu nesta quinta-feira (20) sua vaga na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Bahrein, no Estádio Saitama, os japoneses se tornaram a primeira equipe, além dos anfitriões, a confirmar presença no torneio.



O Japão abriu o placar aos 66 minutos, com Daichi Kamada, que recebeu assistência de Takefusa Kubo e mandou para as redes do goleiro Ebrahim Lutfalla. Kamada, atualmente no Crystal Palace, entrou em campo apenas três minutos antes de marcar o gol.

Nos minutos finais, Kubo, jogador da Real Sociedad, ampliou o marcador aos 87 minutos, garantindo a vitória e a classificação japonesa. O meio-campista Hidemasa Morita, ex-Sporting, começou a partida como titular, mas foi substituído no intervalo por gestão de esforço.

Com o resultado, o Japão assegurou matematicamente o primeiro lugar do Grupo B nas eliminatórias asiáticas para o Mundial de 2026. A segunda vaga direta da chave será disputada entre Austrália e Arábia Saudita, enquanto os terceiros e quartos colocados precisarão disputar um playoff para seguir na busca por um lugar na Copa.







