Alcaraz elogia 'incrível' João Fonseca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Número três do mundo, Carlos Alcaraz avisou para os tenistas "terem cuidado" com João Fonseca. O brasileiro estreia no Masters 1000 de Miami nesta quinta-feira contra o norte-americano Learner Tien.

"O que ele [João Fonseca] tem conseguido da segunda metade do ano passado e neste início de ano é incrível. É um nome que vamos teremos que ter em conta, temos que ter cuidado com o João desde já (risos)", disse Carlos Alcaraz, tenista espanhol, para a ESPN.

O QUE MAIS ALCARAZ FALOU

Treino com Fonseca em 2023: "Mesmo quando ainda não havia entrado no circuito já me parecia um jogador espetacular e incrível. Pude treinar com ele e foi incrível".

'Grande futuro': "Um jogador muito agressivo e perigoso. Tem um grande futuro pela frente".

'Desejo o melhor': "Me encanta poder vê-lo no circuito, nos vestiários. O desejo o melhor sempre".

