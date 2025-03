Di María nega rumor de ida para o futebol mexicano e critica jornal

© REUTERS/Rodrigo Antunes

O atacante Ángel Di María, atualmente no Benfica, usou as redes sociais na noite de quinta-feira (21) para desmentir uma informação publicada pelo jornal argentino La Capital, de Rosário, que afirmava que o jogador estaria negociando uma transferência para o Club América, do México. Segundo a publicação, uma marca esportiva também estaria envolvida nas tratativas.

Indignado, o camisa 11 do clube português rebateu duramente a reportagem: “Começam outra vez as mentiras. Uma vergonha que voltem a inventar coisas como no passado. Cada uma dessas palavras é pura mentira. La Capital, sempre mentindo”, escreveu o argentino, compartilhando uma imagem do artigo em questão.

Di María, de 36 anos, está em final de contrato com o Benfica, equipe à qual retornou no meio de 2023, após passagens por clubes como PSG, Manchester United e Real Madrid. Desde então, seu futuro tem sido alvo de especulações constantes — e tanto o jogador quanto o presidente do clube, Rui Costa, já declararam que todas as possibilidades estão em aberto.

Neste momento, o foco do craque argentino está na recuperação física. Ele está fora dos gramados por conta de lesão, mas trabalha para voltar a tempo da reta decisiva da temporada europeia. A possibilidade de permanência no Benfica, volta ao futebol sul-americano ou até mesmo aposentadoria seguem em aberto, mas, por ora, Di María garante: nenhum acerto com o futebol mexicano foi discutido.



A publicação de Di María. © Instagram/Ángel Di María

