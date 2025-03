Dorival chama quatro novos convocados à seleção após desfalques

© Getty Images

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira tem quatro novos convocados para o jogo contra a Argentina. O meio-campistas Gerson e Bruno Guimarães, além do goleiro Alisson e o zagueiro Gabriel Magalhães saem da lista.

Beraldo (PSG), João Gomes (Wolverhamton), Ederson (Atalanta) e Weverton (Palmeiras) foram chamados para o jogo em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa 2026.

Todos os substitutos anunciados estavam na pré-lista de 52 nomes divulgada pela CBF.

Beraldo, João Gomes e Ederson estiveram na seleção durante a Copa América, por exemplo. Weverton é chamado com certa frequência desde os tempos de Tite.

O MOTIVO DAS TROCAS

Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães levaram o segundo cartão amarelo contra a Colômbia e estão suspensos.

Segundo a CBF, Gerson segue com dores na região posterior da coxa esquerda e não tem condição de jogo. O volante do Flamengo foi substituído ainda no primeiro tempo diante dos colombianos.

Já o goleiro Alisson sofreu um choque de cabeça, encontra-se bem e não relata nenhuma queixa clínica. Mas precisa seguir o protocolo de concussão da Fifa.

A seleção está de folga nesta sexta-feira (21), após a vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, e volta a treinar em Brasília neste sábado.