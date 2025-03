Jogo de eliminatórias no Irã registra recorde de acréscimos

© Shutterstock

(UOL/FOLHAPRESS) - O duelo desta quinta-feira (20) entre Irã e Emirados Árabes, pelas eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo, teve o maior tempo de acréscimo já registrado em um jogo oficial.

O árbitro adicionou 29 minutos ao primeiro tempo do jogo. O motivo foi a forte tempestade que caiu no estádio Azadi Sports Complex, em Teerã, durante a primeira metade da partida.

O campo ficou inundado pela forte chuva e precisou ser constantemente reparado. Os ajustes no gramado provocaram as pausas que, mais tarde, o árbitro Ko Hyung-Jin, da Coreia, teve de compensar.

O árbitro, no entanto, não suspendeu nem interrompeu oficialmente a partida em nenhum momento. Ele permitiu que o tempo transcorresse de forma natural.

Durante os quase 30 minutos extras, saiu o primeiro gol da partida, marcado por Azmoun, no minuto 45 + 27. O Irã voltou a balançar as redes no segundo tempo, com Mohebi, e venceu o jogo por 2 a 0, mantendo a liderança do Grupo A.