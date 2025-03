Argentina pode garantir vaga para Copa do Mundo contra o Brasil; saiba como

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além do Japão, primeira seleção classificada para a Copa do Mundo 2026, outro país que pode carimbar a sua vaga para o próximo Mundial nesta Data Fifa é a Argentina.

Os hermanos precisam vencer os dois jogos desta janela para se classificarem matematicamente. A equipe de Lionel Scaloni encara o Uruguai, nesta sexta-feira (21), no estádio Centenário, e o Brasil, na terça-feira (25), no Monumental de Núñez. Os jogos são válidos pelas 13ª e 14ª rodadas das Eliminatórias, respectivamente.

A Argentina lidera a tabela com folga. Com 25 pontos em 12 jogos, o time albiceleste tem cinco a mais que o vice-líder (Uruguai) e 12 a mais que o sétimo colocado (Bolívia). No formato atual, os seis primeiros colocados se classificam diretamente para o Mundial, enquanto o sétimo disputa a vaga através de uma repescagem intercontinental.

Se vencer Uruguai e Brasil, a Argentina vai a Copa sem depender de outros resultados. Neste cenário, chegaria aos 31 pontos, sendo que 30 já é suficiente para garantir ao menos o sexto lugar da tabela, isso no pior dos cenários. Contando os dois desta janela, ainda restam seis rodadas pela frente nas Eliminatórias.

A Argentina encara Uruguai e Brasil sem algumas de suas principais estrelas. Lautaro Martinez teve constatada uma lesão na coxa e se juntou a Lionel Messi e Paulo Dybala, que também estão machucados e desfalcarão a seleção nesta janela.



OS ADVERSÁRIOS DA ARGENTINA ATÉ O FIM DAS ELIMINATÓRIAS:

- Uruguai (fora)

- Brasil (casa)

- Chile (fora)

- Colômbia (casa)

- Venezuela (casa)

- arEquador (fora)