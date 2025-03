Nove ex-jogadores que disputarão a Kings League Brazil

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - A Kings League Brazil terá Zé Roberto, ex-Palmeiras, Santos e Bayern de Munique, como principal atração, mas outros ex-jogadores que passaram pelo futebol de campo também estarão em quadra disputando o campeonato de Fut7 criado por Gerard Piqué, ex-Barcelona.

A Kings League Brazil começa no dia 29 de março, sábado, com a disputa da primeira rodada. O campeonato, que faz a sua estreia no Brasil neste ano, terá os jogos disputados na Arena Kings League, localizada em Guarulhos (SP).

Os times foram definidos no Draft que aconteceu no dia 24 de fevereiro. Neymar, presidente da Furia ao lado do amigo Cris Guedes, e o corintiano Memphis Depay, convidado do craque santista, foram alguns dos famosos que marcaram presença no evento.

O campeonato é disputado por 10 equipes. Além de Neymar, os times têm outras estrelas como presidente. Estão entre elas: o influenciador Luva de Pedreiro (Capim FC), a cantora Ludmilla (FC Real Elite), o streamer Gaules (G3X) e o funkeiro MC Hariel (Funkbol).



9 EX-JOGADORES QUE ATUARÃO NA KLB

ZÉ ROBERTO

O ex-jogador da seleção brasileira fará a sua estreia na competição e jogará pela equipe do Fluxo. Aos 50 anos de idade, Zé classifica a Kings League como o 'maior desafio da carreira.

Eu estou indo para um projeto que vai me desafiar, vai me tirar um pouquinho da minha zona de conforto, participar da Kings League, jogar com essa garotada mais nova vai ser basicamente o maior desafio da minha vida Zé Roberto

KELVIN OLIVEIRA

Astro do Fut7, o atacante recentemente recusou convite de Neymar para jogar no Santos. Ele chegou a jogar na base do Milan e do Cruzeiro (como lateral-esquerdo) e até treinou com o profissional do Grêmio em 2023, mas acabou não utilizado pelo então técnico Renato Gaúcho.

Aos 29 anos de idade, Kelvin joga no G3X e também é presidente do time ao lado do streamer Gaules. Ele foi campeão da Copa do Mundo da Kings League deste ano com a seleção brasileira, sendo eleito o melhor jogador da competição.

JOÃO PELEGRINI

João Pelegrini, de 27 anos, será um dos jogadores da Furia, time de Neymar. Assim como o camisa 10, ele também é formado no Santos e atuou nas categorias de base do Peixe dos 9 aos 17 anos. Na sequência, ele tentou a sorte na Europa e passou por times do futebol português e italiano, entre eles o Genoa, mas não vingou como profissional. Ele atuava como meio-campista.

BRUNO AGNELLO

Bruno Agnello, nesta sexta-feira (21) com 39 anos, é mais um que começou a carreira na base do Santos. Ex-meia, ele rodou o Brasil e o mundo e passou por times como Ituano, Portuguesa Santista, Volta Redonda e Al-Hilal, da Arábia Saudita. Jogou em países como Portugal, Peru e Albânia e, na Kings League, será companheiro de Kelvin Oliveira no G3X.

WEMBLEY LUIZ

Com o mesmo nome do gigante estádio inglês, Wembley, de 27 anos, jogou como zagueiro e volante no futebol de campo. Ele passou pela base do Fluminense e ainda jogou por Olaria-RJ, URT-MG e Flamengo-PI. É mais um integrante do G3X.

GUSTAVO ROCHA

Goleiro de apenas 22 anos, mas 1,93 m, Gustavo Rocha defendeu apenas times de São Paulo antes de se aventurar na Kings League -ele defenderá o Real Elite FC. Jogou por Grêmio Mauaense, Guarulhos, São Carlos e Atlético de Mogi.

IGOR REZENDE

Igor Rezende também é goleiro, está com 30 anos e tem 1,86 m. Revelado pelo Tupi-MG, ele acumulou passagens por três times do Rio de Janeiro: Artsul, América e São José de Itaperuna. Na Kings League, é jogador do G3X.

FLÁVIO STOCKUNAS

Defensor de 33 anos, tem registrada apenas uma passagem pelas categorias de base do Taubaté-SP. Será atleta do Funkbol Clube na Kings League.

DAVID LIRA

Com apenas 19 anos, o meia David Lira atuou nas categorias de base do CTE Colatina, do Espírito Santo. Na Kings League, ele ajudará o Capim FC a tentar buscar o título.

SEM PÊNALTI PARA BATER

A Kings League tem regras diferentes de outros campeonatos de futebol de 7. Uma delas é uma carta "trunfo" que permite o presidente do time a bater um pênalti a qualquer momento. Apesar de ser o presidente da Furia, Neymar afirmou que não cobrará a penalidade nos jogos do time.

O Cris vai bater. Isso é verdade [Cris tem mais gols na Kings League]. Tenho que respeitar a hierarquia, né? Neymar

O entretenimento foi o que atraiu Neymar a topar o desafio de ser o presidente de um time da Kings League.

O entretenimento é sempre muito bom. Dar a oportunidade para os garotos que estão aqui é o que a Kings faz de diferente. Muitos desses jogadores que estão aqui tentaram ser jogadores de futebol, tentaram virar uma estrela e às vezes não conseguiram, não tiveram a oportunidade correta. Neymar



VEJA OS CONFRONTOS DA 1ª RODADA:

Jogo 1: 17h00 - Nyvelados X Desimpedidos Goti

Jogo 2: 18h00 - Dendele FC x Furia F.C

Jogo 3: 19h00 - Capim FC x Funkbol Clube

Jogo 4: 20h00 - LOUD SC x Fluxo FC

Jogo 5: 21h00 - FC Real Elite x G3X FC