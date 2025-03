Argentina vence com pintura de ex-Botafogo e pode ir à Copa contra o Brasil

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apenas um empate separa a Argentina da próxima Copa do Mundo. A Albiceleste venceu o Uruguai por 1 a 0, nesta sexta-feira (21), no estádio Centenário, pela 13ª rodada das Eliminatórias e se aproximou mais ainda de disputar o Mundial.

Thiago Almada, ex-Botafogo, foi o nome do jogo. O meio-campista marcou um golaço no segundo tempo e deu a vitória à Argentina fora de casa.

Messi foi ausência. Lesionado, ele sequer foi convocado para esta Data Fifa.

Arrascaeta virou preocupação para Uruguai e Flamengo. O meio-campista pediu substituição ainda no primeiro tempo por causa de um incômodo na coxa direita.

A Argentina chegou aos 28 pontos e segue líder das Eliminatórias. O Uruguai permaneceu com 20 e ocupa a quarta colocação.

A Argentina pode garantir vaga na Copa no jogo contra o Brasil. Basta vencer ou empatar. Em caso de derrota, precisará contar com uma derrota ou um empate da Bolívia com o Uruguai.

As duas seleções voltam a campo na terça-feira. O Uruguai visita a Bolívia, às 17h (de Brasília), e a Argentina recebe o Brasil, às 21h. Os dois jogos valem pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

COMO FOI O JOGO

O Uruguai pressionou no começo, mas quem assustou mais foram os argentinos. O Uruguai começou o jogo presente no campo de ataque e tentando empurrar a Argentina para trás, mas pouco chutou. Quando chegaram, os argentinos foram perigosos: Simeone parou em defesa de Rochet, e Enzo Fernández em carrinho salvador de Giménez.

Arrascaeta sentiu problema. O meio-campista do Flamengo ficou incomodado com algo na coxa direita durante a reta final do primeiro tempo e pediu substituição. Nico de la Cruz, também do Fla, entrou no seu lugar.

Almada colocou a Argentina na frente com golaço. O ex-Botafogo voltou com tudo para o segundo tempo, parou duas vezes em Rochet, mas conseguiu vencer o goleiro uruguaio com um chute colocado. A bola encobriu o atleta do Inter e morreu no ângulo direito, aos 22 minutos.

O Uruguai não conseguiu reagir ao gol sofrido. A seleção da casa até trocou passes no campo de ataque, mas sofreu muito para furar o bloqueio argentino. Nos acréscimos, Nico González, da Argentina, foi expulso por chute no rosto de Nández ao tentar alcançar a bola, mas nada que mudasse o panorama do jogo.

