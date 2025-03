Neymar posa com camisa de clube alemão e gera discussão política

© Reprodução Instagram Neymar

É o assunto do momento no Brasil. Neymar publicou, nesta sexta-feira, uma foto nas redes sociais em que aparece vestindo uma camisa do St. Pauli, o que gerou uma grande discussão política na imprensa brasileira.

O clube alemão é conhecido por ser o mais antifascista do mundo, com uma forte posição de esquerda. Isso surpreendeu muitos seguidores e torcedores, considerando que o atacante brasileiro é geralmente associado a uma inclinação política mais à direita.

Por esse motivo, Neymar rapidamente começou a ser chamado de "comunista", apesar de, em 2022, ter manifestado publicamente seu apoio a Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, conforme lembra o jornal Terra.

Atualmente, Neymar está se recuperando de uma lesão no Santos, depois de ter marcado três gols e dado três assistências em sete jogos. Ao longo da última década, ele passou por clubes como Barcelona, PSG e Al Hilal.

