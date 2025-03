George Foreman, lenda do boxe, morre aos 76 anos

© Getty Images

O ex-pugilista George Foreman, considerado uma das maiores lendas do boxe mundial, morreu nesta sexta-feira (15) aos 76 anos. O anúncio foi feito em seu perfil oficial no Instagram, mas a causa da morte não foi divulgada. Foreman foi um dos grandes nomes do esporte, conhecido tanto por sua técnica quanto por sua força nos ringues.

Foreman teve uma carreira brilhante, com dois títulos mundiais na categoria peso-pesado, conquistados em 1973 e 1994, este último aos 45 anos, marcando seu retorno triunfal ao boxe. Ele também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Cidade do México em 1968, com apenas 19 anos. Em 1990, enfrentou o brasileiro Maguila, vencendo por nocaute. Sua trajetória profissional terminou em 1997, com um cartel impressionante de 76 vitórias, sendo 68 por nocaute, e apenas cinco derrotas em 81 lutas.

A aposentadoria de Foreman marcou o fim de uma era no boxe, mas seu legado segue vivo como inspiração para novos atletas. Além de sua carreira esportiva, ele se destacou como empreendedor e figura pública, mantendo-se ativo até os últimos anos de vida. A morte do pugilista representa uma grande perda para o esporte.

Confira a nota oficial: "Nossos corações estão partidos. Com profunda tristeza, anunciamos o falecimento do nosso amado George Edward Foreman Sr., que partiu pacificamente em 21 de março de 2025, cercado por entes queridos. Um pregador devoto, um marido dedicado, um pai amoroso e um orgulhoso avô e bisavô, ele viveu uma vida marcada por fé inabalável, humildade e propósito. Um humanitário, um atleta olímpico e duas vezes campeão mundial dos pesos pesados, ele era profundamente respeitado — uma força para o bem, um homem de disciplina, convicção e um protetor de seu legado, lutando incansavelmente para preservar seu bom nome — para sua família. Somos gratos pela demonstração de amor e orações e pedimos gentilmente privacidade enquanto honramos a vida extraordinária de um homem que tivemos a bênção de chamar de nosso."

