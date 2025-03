Erick Pulgar cogitou deixar Flamengo, e 'fico' surpreendeu até Filipe Luís

© Getty - imagem de arquivo

BRUNO BRAZ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Filipe Luís foi só elogios após a atuação de Erick Pulgar no título do Campeonato Carioca. Um misto de encanto e alívio com o chileno, que cogitou deixar o Flamengo e surpreendeu até mesmo o treinador quando mudou de ideia e decidiu ficar.

Ano passado, o volante estava convicto a deixar o Rubro-Negro ao fim do contrato. A diretoria e comissão técnica sabiam disso. O jogador não estava satisfeito pela forma como havia sendo aproveitado em 2024 e almejava respirar novos ares.

A chegada de Filipe Luís como técnico foi fundamental para a mudança. Seu ex-companheiro de equipe, o agora treinador ressaltou sua importância e disse que contava com seu futebol em 2025.

A forma como o comandante definiu que iria utilizá-lo o agradou em cheio. Dali em diante, tudo mudou.

O UOL apurou que Pulgar procurou o diretor de futebol, José Boto, e o indagou: "Vocês ainda querem renovar comigo?". A atitude causou grande surpresa no dirigente e em Filipe Luís. Com a resposta positiva, as tratativas foram reiniciadas.

A pendência nas negociações era o valor da multa rescisória, obstáculo este que foi superado na semana passada, fazendo com que o chileno renovasse até dezembro de 2027.

O anúncio da renovação foi feito em breve comunicado aos jornalistas no Ninho do Urubu. Pulgar recebeu uma camisa com o número 2027 e disse que o desfecho foi o desejado para ele e sua família.

Queria expressar minha felicidade pela renovação. Era o que eu queria e minha família também. Muito agradecido ao Boto, à direção, ao Filipe também, que quando foi meu companheiro me aconselhava todo dia, e agora também como treinador. É algo muito especial. Agradeço a todos e à torcida pelo apoio no dia a dia Erick Pulgar

FILIPE LUÍS: 'PODERIA ESTAR JOGANDO NO BARCELONA'

Filipe Luís encontra-se numa fase de encantamento com Erick Pulgar. Após o empate em 0 a 0 com o Fluminense, no último domingo - que garantiu o título carioca ao Flamengo - ele fez questão de elogiar o chileno e o colocou como um jogador que poderia estar no Barcelona.

"O Erick, repito, é um jogador que perfeitamente estaria jogando no Barcelona. Vejo os detalhes, o quanto ele corre, o quanto ele previne cada ação, o quanto ele consegue cobrir o campo. Muitas vezes a bola não entra no jogador que ele está perto só porque o Erick já está prevendo a ação. São muitos detalhes que fazem ele ser um jogador de classe mundial", disse Filipe Luís.