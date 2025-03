Time que sonha com vaga no grupo do Fla no Mundial tem técnico brasileiro

© Getty Images

RENAN LISKAI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Alajuelense, da Costa Rica, foi o time responsável por expor o caso que causou a retirada do León, do México, do Super Mundial de Clubes deste ano. Os mexicanos anunciaram que vão recorrer da decisão tomada pela Fifa na última sexta-feira.

SONHO COM A VAGA

O Alajuelense foi à Fifa em novembro de 2024, dias após a entidade divulgar que não seriam permitidos times de um mesmo dono no Super Mundial de Clubes. Os costa-riquenhos denunciaram León e Pachuca, que pertencem a Jesús Martinez Patiño.

A Fifa não respondeu imediatamente, e o Alajuelense levou o caso ao TAS (Tribunal Arbitral do Esporte). A Fifa aguarda a decisão do tribunal, mas já retirou o León e ainda vai definir o substituto no Super Mundial. A entidade não explicou o motivo de ter escolhido o León e não o Pachuca.

A tendência é que a Fifa repasse a vaga do León para o ranking da Concacaf. Todas as quatro vagas da confederação no Super Mundial foram preenchidas pelos últimos quatro campeões da Concachampions.

México e EUA estão no limite máximo de participantes: dois cada. Os mexicanos tinham a exceção de terem três porque representantes diferentes do país conquistaram edições recentes da Concachampions: Pachuca, León e Monterrey. O caso é similar ao Brasil, que tem quatro times classificados já que eles venceram as últimas Libertadores.

É por esta limitação de times de um mesmo país no Mundial que o Alajuelense surge como favorito a herdar a vaga, mesmo sendo o 15° do ranking. Todos os times acima dos costa-riquenhos são mexicanos ou estadunidenses.

Alajuelense ou não, quem for "escolhido" pela Fifa jogará no grupo do Flamengo. Espérance (TUN) e Chelsea (ING) completam a chave.

TEMPERO BRASILEIRO

O Alajuelense é treinado pelo brasileiro Alexandre Guimarães. Nascido em Maceió, ele construiu toda sua carreira como jogador e, depois, como treinador no futebol da Costa Rica e se naturalizou costa-riquenho.

O clube é o segundo maior campeão do Campeonato Costa-Riquenho, com 30 títulos. No cenário continental, o Alajuelense soma duas conquistas da Concachampions e duas da Taça Centro-Americana.

O elenco atual conta com uma estrela: Joel Campbell. Destaque na Copa do Mundo de 2014, o meia-atacante retornou ao clube nesta temporada, após empréstimo para o Atlético-GO em 2024.

