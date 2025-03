Arana busca mais entrosamento com Vini Jr. na seleção: 'Entender o jogo'

© Getty

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Guilherme Arana busca mais entrosamento com Vini Jr. na seleção brasileira.

A afirmação de Arana na seleção passa por uma boa dupla com Vini pelo lado esquerdo do time de Dorival Júnior.

O lateral-esquerdo vê falta de tempo, mas entende que pode ajudar o craque do Real Madrid seja marcando mais, ultrapassando pelas pontas ou apoiando pelo meio.

A posição ainda está vaga. Nenhum lateral canhoto se firmou. Para essa convocação, Dorival havia chamado apenas Guilherme Arana e, com a lesão de Danilo, levou Alex Sandro, outro especialista da posição.

"A gente tem que entender o jogo, um para um do Vini é muito forte. Se eu passar toda hora levo mais um jogador para marcar ele. A gente fala nos treinamentos, requer entrosamento, treinamentos. A gente faz pouco pelo pouco tempo que temos. É entender a parte do jogo, entender o momento que passamos, a hora de ultrapassar, o momento de ficar mais por trás sustentando a marcação", disse Guilherme Arana, em entrevista coletiva.

VEJA TODAS AS RESPOSTAS DE ARANA

Arbitragem e rivalidade

"Muita felicidade, alegria, tínhamos que vencer. Eram dois empates, então essa vitória era muito importante, ainda mais contra a seleção da Colômbia, de muita qualidade. Não vive bom momento, mas tem grandes jogadores. Foi um momento muito importante, comemoramos bastante. Sobre o clássico, tem rivalidade gigantesca, e é inevitável não ter jogadas fortes, as duas equipes vão brigar pela vitória. Precisamos do resultado, temos que ir lá pensando em defender bem e fazer um bom jogo para sair de lá com vitória".

Jogo no Monumental lotado e casos de racismo

"Essa atmosfera é diferente, mas temos jogadores experientes, que passaram por essa situação. Temos que ir lá para fazer um bom jogo, buscar resultado sempre. Precisamos vencer".

"Espero que o racismo não venha a acontecer, já basta, batemos nessa tecla há bastante tempo. Se acontecer, tomaremos as medidas que temos que tomar. Esse assunto já vem de longa data, de nós brasileiros jogar contra equipes adversárias e sofrer esse tipo de racismo, de violência. Peço a Deus e tenho certeza que não vai ocorrer esse caso de racismo".

Lateral esquerda em aberto e associação com o Vini

"Fica mais fácil jogar com jogadores de muita qualidade, isso temos na seleção, não só o Vini na parte ofensiva. Temos laterais de muita qualidade brigando pela vaga. Tenho essa oportunidade hoje, infelizmente na última data Fifa sofri lesão no pé direito e fui cortado. Tenho que fazer o meu trabalho aqui e no meu clube para criar uma pulga atrás da orelha no professor Dorival. Para sempre ser convocado e representar o Brasil, participando se Deus quiser da Copa".

Como segurar a Argentina?

"Eles vivem excelente momento. Mas temos profissionais muito qualificados, que não aparecem tanto, mas são muito importantes mostrando vídeos e características adversárias. Temos que ter nível de concentração alto, precisamos estar bem focados para neutralizar o ataque argentino".

Neymar

"Eu sofri uma lesão parecida, eu estava no dia que ocorreu a lesão no joelho dele. É uma recuperação longa, ficamos muito tempo sem atuar e risco é maior para lesão muscular no retorno. É normal. É um cara que tem admiração de todos, é nosso principal jogador. Falei com ele, está com a cabeça boa, vai se recuperar, voltar e nos ajudar bastante".

Lado esquerdo em função diferente do Atlético-MG / pancada na trave contra a Colômbia

"A gente tem que entender o jogo, um para um do Vini é muito forte. Se eu passar toda hora levo mais um jogador para marcar ele. A gente fala nos treinamentos, requer entrosamento, treinamentos. A gente faz pouco pelo pouco tempo que temos. É entender a parte do jogo, entender o momento que passamos, a hora de ultrapassar, o momento de ficar mais por trás sustentando a marcação".

"Olhando pela TV foi bem feio, pensei que ia ficar dolorido na costela, mas está de boa, não foi nada grave. Mas infelizmente perdi o gol, né?"

Espinha dorsal - você já se sente parte fixa da seleção?

"É muito importante manter jogadores que já vieram em outras data Fifa, para criar entrosamento o mais rápido possível. Temos pouco tempo de treinamento, às vezes nós que disputamos o Campeonato Brasileiro estamos em início de temporada, pessoal da Europa já em fim de temporada, mais cansados e vice-versa. É muito importante essa repetição de jogadores para entrosarmos e melhorarmos jogo após jogo".

Vitória diferente - significado do resultado contra a Colômbia - jogador do Atlético-MG com mais partidas pela seleção nas Eliminatórias

"Marquinhos falou tudo, é muito importante vencer, ainda mais nesse momento. Nos dá mais confiança, trabalhamos mais tranquilo com vitórias. Bem melhor ajustar nas vitórias".

"Fico muito feliz com essa marca, vou provocar o Eder quando chegar no Galo. É um sonho de garoto, desde que comecei em Sapopemba na rua. Sempre almejei isso".

Mudanças contra a Argentina

"Todos precisam estar preparados, independentemente de quem vem jogando ou não. Isso acontece em clubes e na seleção não é diferente. Já aconteceu comigo, de jogar, ter uma lesão e sair. Todos precisam estar bem preparados, o pessoal tem mostrado isso nos treinos. Vai existir mudança por lesão e suspensão, temos que estar preparados no clube e na seleção para isso. Essas conversas se repetem muito. A oportunidade vai aparecer. Independentemente de quem jogar será oportunidade única em jogo gigantesco".

Entrosamento e confiança alta na Argentina x Brasil desfalcado no meio-campo

"A gente tem profissionais que nos mostram diversos vídeos, diversas características, como neutralizar, como sofrer menos, como atacar, como defender. Independentemente das ausências temos jogadores de muita qualidade e que já estão adaptados, experientes, vivenciaram esses momentos. Eles vivem bom momento, mas na Era Tite vivíamos momento bem melhor e acabamos não conquistando a Copa. E eles conquistaram. Jogo é ali dentro de campo, duas equipes que vão procurar a vitória, estudar bastante, trabalhar muito para neutralizar".

Messi x Neymar

"É uma diferença muito grande, Messi várias vezes melhor do mundo, diversos comentários. Existem boatos, ele e Neymar são jogadores mundiais, todos da Argentina gostaram da ausência do Ney, né? Por ser o excelente jogador que é. Mas tem vários jogadores de qualidade do outro lado. Não teremos um jogo fácil na Argentina".

Os pontos fortes da Argentina

"Eu, como atuo no Brasil, disputo Libertadores e sei como os argentinos competem. Temos que guerrear bastante, até para neutralizar as boas características que eles têm, meio-campo forte, parte ofensiva forte também. E com a bola no pé jogar, temos muita qualidade na parte ofensiva. Da mesma forma que nos preocupamos com meio e ataque, eles vão se preocupar conosco".