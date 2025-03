Italo Ferreira avança à semi em Portugal; Filipe Toledo é eliminado

© Getty Images

GUILHERME DORINI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As quartas de final da etapa de Portugal do Circuito Mundial foram marcadas por performances decisivas e eliminações de peso em Supertubos, Peniche. O Brasil segue vivo na disputa com Italo Ferreira e Yago Dora, enquanto Filipe Toledo se despediu da competição ao ser superado pelo australiano Ethan Ewing.

O duelo entre Italo Ferreira e Rio Waida começou devagar, com o mar apresentando dificuldades e poucas ondas de qualidade. Mas na metade final da bateria, Italo encontrou seu momento e, com um aéreo bem executado, recebeu 6,67 pontos, abrindo vantagem confortável para o restante da disputa.

Já Rio Waida teve dificuldades para se encaixar nas ondas e não conseguiu mostrar seu melhor surfe. Sua melhor nota foi um 3,33, insuficiente para ameaçar o brasileiro, que segue firme na briga pelo título da etapa e manutenção da liderança do ranking mundial.

Filipe Toledo se despede

A bateria entre Filipe Toledo e Ethan Ewing foi decidida nos detalhes, com ambos os surfistas buscando se adaptar às condições desafiadoras do mar. O australiano saiu na frente com um tubo espetacular para a esquerda, recebendo 9,17 pontos.

Filipe, reconhecido por seu repertório de aéreos, reagiu com uma bela manobra de rotação seguida de uma batida, conquistando 7,83 pontos.

Nos minutos finais, o brasileiro precisava de 4,68 para virar o placar, mas as ondas não colaboraram e ele não teve mais chances de surfar. Com isso, o bicampeão mundial encerrou sua participação em quinto lugar na etapa europeia.

Yago Dora também avança

Outro brasileiro que brilhou foi Yago Dora, que dominou seu confronto contra o australiano Jack Robinson. Com um surfe sólido, misturando tubos e manobras de borda, Yago somou 15,80 pontos, contra 8,50 de seu adversário, e garantiu um lugar entre os quatro melhores do evento.