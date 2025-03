Treinador puxa cabelo de jovem jogadora e acaba demitido

Jim Zullo, treinador da equipe feminina de basquete do colégio de Northville, em Nova York, foi demitido por conta de uma atitude negativa com uma jogadora. O técnico, de 81 anos, foi filmado gritando e puxando violentamente o cabelo de uma de suas atletas, criticando sua atuação no jogo.

O vídeo mostra o momento em que Zullo puxa o rabo de cavalo de Hailey Monroe, a estrela da equipe, que é rapidamente protegida por uma de suas colegas. Após o incidente, o treinador foi afastado do cargo.

Em sua defesa, Zullo afirmou que a jogadora em questão teria supostamente lhe dirigido um palavrão quando ele pediu que cumprimentasse as adversárias.

"Podemos assegurar que este assunto está sendo levado muito a sério e que estamos tratando ativamente da situação", diz o comunicado do distrito escolar central de Northville.

ICYMI: Northville basketball coach Jim Zullo is fired after pulling the hair of one of the players, after the team lost the Class D finals Friday night. Courtesy: NHFShttps://t.co/u61zRKc2f0 pic.twitter.com/DUHRpV4WZu