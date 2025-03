Jogador de 19 anos morre em acidente brutal

© Reprodução / Redes Sociais

A Oliveirense emitiu um comunicado nesta sexta-feira lamentando a morte de Yvann Martins, aos 19 anos, vítima de um acidente de trânsito ocorrido na manhã de hoje na A41, próximo a um túnel em Gondomar, conforme informação inicialmente divulgada pelo Jornal de Notícias.

"Yvann era muito mais do que um jogador. Era um jovem humilde, trabalhador, sempre com um sorriso no rosto, conhecido pelo seu espírito de equipe e pela forma como sabia conviver com os colegas – um verdadeiro companheiro e amigo do seu amigo", escreveu a Oliveirense.

"Partiu cedo demais, deixando um vazio imenso em todos que compartilharam com ele o vestiário, o campo e a vida. A UD Oliveirense SAD envia à família, amigos e colegas as mais sinceras condolências neste momento de dor. Sua memória viverá para sempre no coração da nossa União", acrescenta o comunicado.

A jovem vítima trafegava no sentido sul/norte, no quilômetro 40,2 da A41, rodovia que circunda a Área Metropolitana do Porto, ligando Matosinhos a Espinho.

Yvann Martins nasceu em Portugal e, recentemente, atuou pelo clube suíço Young Boys na temporada 2023/24. No último verão, transferiu-se para a Oliveirense, onde disputou 18 jogos nesta temporada.

Leia Também: Treinador puxa cabelo de jovem jogadora e acaba demitido