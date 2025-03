Raphinha se torna protagonista com estudo e versatilidade em campo

© Getty

(FOLHAPRESS) - O gol que abriu caminho para a sofrida vitória brasileira contra a Colômbia nasceu de um lançamento cinematográfico de Raphinha para Vinicius Junior, que foi atropelado dentro da área pelo defensor Muñoz. Pênalti! O próprio Raphinha se apresentou para bater. Caminhou lentamente para a bola, gingou diante do goleiro Camilo Vargas e, com um toque de classe, abriu o placar.

O camisa 11 é assim. Lança, finaliza, bate faltas e pênaltis, marca forte, rouba bolas. Multiplicando-se em diferentes posições do meio-campo e do ataque, tornou-se um dos melhores jogadores do mundo na atualidade.

Os números atestam. Defendendo as cores do Barcelona, ele é o artilheiro da Champions League. Com 11 gols em 10 jogos, já é o brasileiro que mais fez gols em uma única edição da competição, superando, entre outros, Neymar e dois vencedores da Bola de Ouro -Rivaldo e Kaká.

Ele próprio é considerado um dos candidatos ao prêmio neste ano, ao lado do francês Mbappé, do egípcio Mohamed Salah e de seu companheiro de seleção Vinicius Junior.

Para além dos gramados, uma boa medida do sucesso do craque brasileiro está nas livrarias. Há quase uma dezena de biografias de Raphinha no mercado britânico de "instant books". O tom das obras muitas vezes descamba para a autoajuda, apresentando o jogador brasileiro como um exemplo de superação. Os autores não estão de todo errados.

Endrick, Estêvão, Vítor Roque, Vinicius Junior. Os brasileiros se acostumaram a ler sobre transferências milionárias de craques ainda adolescentes para clubes do "top 10" europeu. Raphinha só chegou à família das equipes mais ricas do mundo quando foi contratado pelo Barcelona, em 2022, aos 25 anos. E só atingiu sua melhor versão agora, aos 28. Foi uma carreira construída tijolo a tijolo, aprendizagem a aprendizagem, mas de forma bastante sólida.

Nascido na Restinga, um bairro da periferia de Porto Alegre, Raphael Dias Belolli nunca atuou num clube grande no Brasil. Sua única experiência profissional no país foi no Avaí. A primeira oportunidade na Europa veio no Vitória de Guimarães, um clube pequeno do norte de Portugal. Depois de se destacar em equipes médias no contexto europeu, como o Sporting e o Rennes, surgiu a oportunidade de atuar no principal campeonato nacional do continente, a Premier League.

Foi no Leeds United que Raphinha encontrou o técnico que mudou sua vida: Marcelo Bielsa. Sob a batuta de "El Loco", como lhe chamam os conterrâneos argentinos, o craque brasileiro aprendeu que atacantes têm múltiplas funções, e uma delas é marcar os zagueiros. Muitos dos gols que Raphinha faz hoje nascem dessa capacidade. No início do mês, no primeiro jogo do mata-mata da Champions contra o Benfica, em Lisboa, Raphinha ficou atento a um erro de passe do zagueiro António Silva e anotou o gol da vitória.

É possível que não tenha sido por acaso. Os clubes "top 10" europeus têm departamentos de monitoramento que estudam os adversários. Obsessivo, Raphinha contratou um espião estatístico só para ele, a Performa Sports, do Rio de Janeiro. Ele sabe com antecedência, por exemplo, quais zagueiros costumam errar passes e qual o canto preferido dos goleiros na hora do pênalti. Raphinha também treina obsessivamente cobranças de faltas. Insistiu para que o Barcelona comprasse uma barreira eletrônica, que "pula" na hora dos chutes.

Raphinha tem uma enorme capacidade de aprender com grandes treinadores, mas nem sempre a química funciona. O atacante brasileiro, que se destaca pelo drible, pela força e pela velocidade, não se encaixou na troca exasperante de passes do espanhol Xavi Hernández, seu primeiro técnico no Barcelona. Tudo mudou com a chegada do alemão Hansi Flick, que assumiu o clube azul e grená no início da temporada passada. O time catalão passou a jogar um futebol veloz, físico, objetivo, voltado para o gol, ideal para Raphinha brilhar.

Flick também incentivou Raphinha a desenvolver habilidades em todas as posições do ataque, pela direita, pela esquerda, pelo meio ou recuado como se fosse um camisa 10. No Barcelona, ele forma um ataque de sonhos, onde três gerações se encontram e se completam, revezando-se em todas as posições.

Seus companheiros são o polonês Robert Lewandowski, um jogador que como Raphinha amadureceu aos poucos -tem 36 anos, e só conquistou o prêmio The Best, da Fifa, com 32-, e o prodígio Lamine Yamal, que aos 17 anos já é titular e destaque da seleção espanhola campeã europeia. Raphinha é visto no elenco como um jogador que, além de brilhar, cria situações para os companheiros. Ele está entre os que se revezam com a braçadeira de capitão do time e é o jogador do Barcelona com mais assistências na Champions.

Essa capacidade coletiva faz falta na seleção brasileira atual. Contra a Colômbia o Brasil se mostrou novamente um time com muitos talentos individuais, como o próprio Raphinha, Vinicius Junior, Rodrygo, Gerson e Alisson, mas sem liga. O time carece de alguém que junte as peças e faça o motor engrenar. Talvez este Raphinha em sua melhor versão acenda a faísca que falta.

*

RAPHINHA

Idade: 28 anos

Altura: 1,76 metro

Times em que já jogou profissionalmente: Avaí (2016), Vitória de Guimarães B (2016), Vitória de Guimarães (2016-2018), Sporting (2018-2019), Rennes (2019-2020), Leeds (2020-2022), Barcelona (2022-hoje)

Títulos: No Barcelona: Campeão espanhol (2022-2023), Campeão da Supercopa da Espanha (2022-2023, 2024-2025). No Sporting de Lisboa: Campeão da Taça de Portugal (2018-2019), Campeão da Taça da Liga de Portugal (2018-2019)

DESEMPENHO NA TEMPORADA 2024-2025

Champions League

Gols: 11

Assistências: 5

Participação em gols: 50%

Campeonato Espanhol

Gols: 13

Assistências: 10

Participações em gols: 36%

Total da temporada: 27 gols e 20 assistências em 42 jogos

Leia Também: Nova Zelândia é a segunda seleção a garantir vaga na Copa de 2026